Предварительное время восстановления подачи ресурса – до 22.00. 24 января.

В Муроме из-за угрозы обрушения котельной принято решение об организации теплоснабжения по временным схемам. Дома горожан вновь отключили от подачи теплоносителя.Ранее редакция «33Live.Ru» , что ремонтные работы завершены и тепло пошло в квартиры муромлян. Однако утром стало ясно, что здание котельной может рухнуть. В результате батареи, едва успев нагреться, снова остыли.«Ремонтно-восстановительные работы проводятся бригадами «Владимиртеплогаза» - 40 человек и 12 единиц техники. Сотрудники предприятия прокладывают сети к домам и административным зданиям от других котельных. Всего на двух участках будет уложено 460 метров коммуникаций. Временная схема должна принять нагрузку на себя, пока ведутся работы на основном объекте», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Предварительное время восстановления подачи ресурса – до 22.00. 24 января.Всего на месте ЧП работает 61 человек и 20 единиц техники.Сотрудники МЧС проводят поквартирные обходы, в ходе которых они собирают информацию о необходимости в обогревательных приборах и проводят противопожарные инструктажи.