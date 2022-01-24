Утром 23 января из-за обрушения крыши котельной на улице Московской была прекращена поставка тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания.

В Муроме восстановили подачу теплоносителя в дома и административные здания после . К часу ночи 24 января в здании завершились все сварочные работы.Всего на месте ЧП работали 63 человека и 18 единиц спецтехники, среди которых были специалисты МЧС и «Владимиртеплогаза». На место выезжал начальник спасательного ведомства во Владимирской области Алексей Купин, а также представители департамента ЖКХ и руководство горпрокуратуры. Власти развернули оперативный штаб. О ходе устранения аварии подчинённые ежечасноНапомним, что утром 23 января из-за обрушения крыши котельной на улице Московской была прекращена подача тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания.