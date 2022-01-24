Новое общественное пространство было открыто в селе Рождествено Собинского района. Событие...

Новое общественное пространство было открыто в селе Рождествено Собинского района. Событие долгожданное и призвано улучшить досуг как жителей села, так и десятка прилегающих деревень.В руках у самых маленьких гостей праздника хрустальный ключ, который символически открывает двери нового Дома культуры и новые возможности для жителей села Рождествено.Открытия ДК в посёлке ждали больше десяти лет с момента закрытия старого – здание, в котором размещался Дом культуры, пришло в негодность.Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе комплексного развития сельских территорий.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области:- На проект было направлено порядка 37 миллионов денежных средств. И в общем то у нас были некоторые опасения за введение его в срок в эксплуатацию, но благодаря строительной компании, которая подхватила этот проект по сути в середине стройки, сделала невозможное и ввела в эксплуатацию в обозначенные проектом сроки.В рамках этой же программы в Собинском районе ввели в эксплуатацию котельную в соседнем селе Ельтесуново и сейчас продолжается строительство бассейна в посёлке Ставрово.Новое "культурное пространство" объединит под одной крышей все творческие коллективы села. Зрительный зал способен вместить до ста зрителей. В здании разместятся кружки для жителей всех вОзрастов - в основном музыкальной и хореографической направленности. Глава администрации сельского поселения Алла Пахтанова надеется, что Дом культуры станет местом силы для жителей Рождествено.Алла Пахтанова, глава администрации сельского поселения Рождествено:- Мы планируем ввести ставку хореографа. Место вакантное, так что ждём, может быть кто-то откликнется из молодых специалистов.Открытие ДК в поселке Рождествено - это часть долгосрочной программы, заявила директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- В этом году в рамках национального объекта культуры, например, будет строиться дом культуры в посёлке Новый Ковровского района. Тоже совершенно новый объект. Продолжается строительство дома культуры в деревне Липна Петушинского района. В следующем году у нас стартует строительство очень крупного центра культурного развития в Вязниках.Сами жители села говорят, что теперь культурная жизнь в Рождествено кардинально изменится.Ольга Полушкина, жительница села Рождествено:- Будем сейчас почаще посещать. Тем более свободное время есть, мы уже бабушки. И, конечно, рады за наших детей, за наших внуков. Им будет где досуг свой проводить. Так что мы очень рады.И вот первый концерт на сцене нового ДК. В Рождествено приехали артисты областной филармонии.Максим Калашников, Семён Карпов. «Вести-Владимир»