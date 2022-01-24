В 12-ти школах города Владимира выявлен коронавирус среди подростков, сообщают в горадминистрации....

В 12-ти школах города Владимира выявлен коронавирус среди подростков, сообщают в горадминистрации. Сейчас в 30 учебных учреждениях организован удаленный формат обучения. Более 150 классов перешли на домашнее обучение.ОРВИ заражены около 4 500 школьников, во владимирских детских садах – порядка 1000 детей.В СМИ сообщают, что на удаленный формат обучения ушли Авиамеханический и Политехнический колледжи. В связи с ухудшающейся эпидемиологический обстановкой обучение будет организовано онлайн до 7 февраля.Во Владимирском университете вопрос удаленного обучения также обсуждается.Напомним, что во Владимирскую область прибыло 720 доз вакцины "Спутник М". Этот препарат предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас вакцину распределяют между детскими больницами и поликлиниками.Фото: Pexels.com