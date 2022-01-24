Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авария в котельной Котельная осталась без крыши, а...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авария в котельнойКотельная осталась без крыши, а жители без тепла. Подробности ЧП в Муроме. Когда восстановят теплоснабжение?- Истории нужен домГосударственному архиву области нужен свой дом. Есть ли шанс вернуться к вопросу строительства современного здания?- Судьба солдатаПогиб на боевом задании в Псковской области. Как вернули имя красноармейца из Коврова Фёдора Зимина?