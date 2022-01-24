Иммунизация подростков начнётся в ближайшее время.

Владимирская область получила первую партию вакцины «Спутник М». Всего для иммунизации детей от коронавируса поставлено 720 доз.Препарат предназначен для подростков от 12 до 17 лет. В 33-ем регионе родители 5200 детей дали согласие на прививку своих чад от ковида.«Сейчас вакцина распределяется между детскими больницами и поликлиниками. Медучреждениями закуплены фармацевтические холодильники для хранения инъекций», - уточнил пресс-секретарь департамента здравоохранения Андрей Трохин.С целью минимизации рисков иммунизация начнётся в ближайшее время. Процедура будет проходить после осмотра врача. Её разобьют на два этапа с промежутком в 21 день. Достаточное количество антител сформируется на 42 день после первого укола.«Спутник М» представляет собой аналог «Спутника V», концентрация которого снижена в пять раз. В его составе – обезвреженные частицы вирусов, которые не вызывают заболевание Covid-19.