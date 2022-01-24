Депутаты ЗС обратились к силовикам с просьбой проверить результаты работы предприятия за 2021 год.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области обратятся в ФСБ и прокуратуру с просьбой проверить работу ГУП «Дорожно-строительное управление №3» в 2021 году. Ранее , что из-за системных просчётов предприятие потеряло несколько крупных подрядов, а заместителям директора выплатили излишне крупные премии. К таким пришла Счётная палата 33-го региона.По итогам проверки специалисты заключили, что чистая прибыль ДСУ-3 упала в семь раз, а объём займов вырос почти в шесть. Организация находится в предбанкротном состоянии.Как пояснил аудитор СП Максим Рычагов, ведомство считает, что аукционы проигрывались умышленно. Кроме этого, растут объёмы штрафов, пени и закредитованность.«Из-за резкого роста стоимости стройматериалов начались перебои с поставками, что привело к нарушению сроков выполнения контрактов и появлению штрафов. Санкции на сумму в 25 млн рублей будут оспариваться», - пояснил действующий руководитель компании Антон Фомин.Отмечается, что изношено 75% техники ГУПа. За год на ремонт автопарка потратили 300 млн рублей. Однако за счёт сдачи объектов в четвёртом квартале удалось выровнять результаты годовой финансово-хозяйственной деятельности.Тем не менее парламентарии через месяц ждут от директора ДСУ-3 подробный план по выводу предприятия из сложившейся непростой ситуации.