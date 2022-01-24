Организаторы митинга не уведомили местную администрацию о своих намерениях.

Владимирский областной суд отказался удовлетворить жалобу Юрия Саенко, которогоНапомним, что акция, признанная несанкционированной, состоялась в Александрове 21 ноября. В 12.00 возле памятника Ивану Грозному собралась толпа людей, которые собирали подписи с просьбой отказаться от введения QR-кодов.По разным оценкам в мероприятии приняли участие от 50 до 200 человек. Своё обращение они направили в Белый дом, Заксобрание и Владимиру Путину.В постановлении Александровского городского суда указано, что гражданами осуществлялось групповое пикетирование на расстоянии менее 50 метров друг от друга и использованием наглядной агитации.В свою очередь, мужчина отметил, что событие в виде «группового пикета» отсутствовало. Его действия носили мирный характер. Однако Фемида оставила вердикт первой инстанции без изменений.«Ответчику не вменялось проведение группового пикета. Суть в том, что организаторы митинга не уведомили местную администрацию о своих намерениях», - уточнили в пресс-службе облсуда.