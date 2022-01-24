Теперь дело за горадминистрацией, которая выдаёт разрешение на ввод высотки в эксплуатацию.

Инспекция государственного строительного надзора Владимирской области приняла . Теперь дело за горадминистрацией, которая выдаёт разрешение на ввод высотки в эксплуатацию.Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. Сразу же после новогодних каникул состоялась встреча обманутых дольщиков и представителей «ИнтерСтройВладимир».«Нам пообещали, что ключи мы получим в начале февраля», - владимирцы.Напомним, что в декабре застройщик включил отопление и Однако после запуска котельной в многоэтажке обнаружилось , но о все аварии были оперативно устранены.Как рассказал главный инженер компании Роман Другов, осталось докрасить стены, убрать провода и кабели, положить плинтуса. Сейчас МКД полностью отапливается.Что касается остальных трёх высоток, то две коробки возведены до крыши. В третьей появились всего четыре этажа из 17. Строительство остановилось.