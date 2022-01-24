В 20-44 23 января 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В 20-44 23 января 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по адресу: г. Владимир, ул. Левино Поле, у дома 47.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия наблюдалось горение автомобиля. Пожарные не дали распространиться огню по всему автомобилю и ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр. Сгорел моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Причина пожара устанавливается.