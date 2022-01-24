Причины возгорания пока неизвестны.

Во Владимире вечером 23 января сгорела машина. ЧП произошло на улице Левино Поле.Автомобиль вспыхнул в 20-44 возле дома №47. Прибывшие на место возгорания спасатели не дали огню перекинуться на всё транспортное средство. Пожарные потушили пламя на площади в один квадратный метр.«Сгорел моторный отсек. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе МЧС.К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники, а также 7 человек личного состава. Причины возгорания пока неизвестны.