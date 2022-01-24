В 30 школах Владимира из-за коронавируса детей перевели на дистанционный формат обучения. Об этом рассказали в горадминистрации. Всего на домашнем обучении 153 класса разных возрастов. ..

В 30 школах Владимира из-за коронавируса детей перевели на дистанционный формат обучения. Об этом рассказали в горадминистрации.Всего на домашнем обучении 153 класса разных возрастов. Порядка 4 500 школьников болеют ОРВИ. В 12 учреждениях среди подростков выявлен Covid-19.В детсадах респираторными инфекциями заразились 1000 детей.Ранее департамент образования разослал по школам письмо с рекомендациями Роспотребнадзора приостановить учебный процесс из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.Напомним, что решение о переходе на дистант принимают руководители школ.