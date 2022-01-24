За иные нарушения ПДД инспекторы дорожно-патрульной службы составили 11 протоколов.

Во Владимире в минувшую пятницу инспекторы ГИБДД поймали двух пьяных водителей. На улицах областного центра проводился рейд.«Сформированные группы проверяли в потоке транспорта каждую машину. Всего полицейские остановили 250 человек. Автомобилистов подшофе выявили на улице Верхняя Дуброва и в микрорайоне Заклязьменский. Теперь им грозит штраф - 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской областиЗа иные нарушения ПДД инспекторы дорожно-патрульной службы составили 11 протоколов.Мероприятия будут продолжены в других районах Владимирской области.