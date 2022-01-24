Люди просили остановиться, автобус продолжал ехать. Случай во владимирском общественном транспорте. ЧП произошло в пятницу вечером 21-г января. Несмотря на задымление салона, водитель

Люди просили остановиться, автобус продолжал ехать. Случай во владимирском общественном транспорте. ЧП произошло в пятницу вечером 21-г января. Несмотря на задымление салона, водитель автобуса остановился далеко не сразу. Что думают по поводу происшествия в мэрии? Чудом никто не пострадал. Происшествие случилось на улице Безыменского. Речь об автобусном маршруте 4 «С». Новость могла бы стать очередной