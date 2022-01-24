Они вербовали заключённых для выезда после освобождения в горячие точки для участия в боевых действиях на территории других стран.

УФСБ по Владимирской области вместе с региональным УФСИН пресекли в одной из колоний 33-го региона деятельность террористической ячейки сторонников «Исламского государства» (запрещена на территории РФ). Её создали четыре выходца из Центральной Азии.Как сообщает пресс-служба ФСБ, они вербовали заключённых для выезда в горячие точки после освобождения из тюрьмы. Планировалось, что они будут участвовать в боевых действиях на территории других стран.В декабре 2021 года на экстремистов завели уголовное дело. Подозреваемые находятся в СИЗО. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.