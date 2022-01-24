В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела по факту нарушения ПДД Следственным...

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела по факту нарушения ПДДСледственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Гусь-Хрустального района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ», двигался по дороге в деревне Демидово. Водитель превысил скорость, в результате чего отечественную легковушку занесло. Не справившись с управлением, молодой человек совершил наезд на бетонные плиты, автомобиль опрокинулся на проезжую часть.В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.Виновник дорожного происшествия, как было установлено впоследствии, находился в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, проинформировали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com