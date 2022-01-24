На содержание инфраструктуры направят более 200 млн рублей.

Города и районы Владимирской области в 2022 году получат 788 млн рублей на развитие спорта. Об этом рассказали в профильном департаменте.«На содержание инфраструктуры направят более 200 млн рублей. Ещё 70 млн потратят на покупку оборудования, инвентаря и экипировки. Порядка 40 млн уйдёт на развитие спортшкол олимпийского резерва, 15 млн − на реализацию федеральных стандартов подготовки, 3,5 млн рублей − на поддержку организаций по базовым олимпийским видам спорта», - уточнили в Белом доме.На возведение новых объектов власти заложили 446,9 млн рублей. Более шести миллионов предусмотрено на строительство двух площадок ГТО – в Муромском и Селивановском районах.В 2022 году продолжится строительство лыжероллерной трассы в Александрове. В Муроме появится конькобежная дорожка с искусственным льдом. Завершится реконструкция стадионов в Александровском районе и Красной Горбатке. В Коврове чиновники намерены достроить ФОК.