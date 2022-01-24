Смертельная авария произошла на трассе в Гусь-Хрустальном районе. Утром 23 января на трассе Р-132 в районе деревни Побойки Сузуки Гранд Витара столкнулся с грузовиком Вольво. По

Смертельная авария произошла на трассе в Гусь-Хрустальном районе. Утром 23 января на трассе Р-132 в районе деревни Побойки Сузуки Гранд Витара столкнулся с грузовиком Вольво. По предварительным данным полиции, кроссовер не уступил дорогу фуре. В результате автомобили вынесло на обочину, после чего большегруз завалился на крышу Сузуки, в котором находились водитель и пассажир. В ДТП