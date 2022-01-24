Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» для детей и подростков Первая...

Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» для детей и подростковПервая партия вакцины «Спутник М» в количестве 720 доз в минувшие выходные поступила во Владимирскую область. Иммунобиологический препарат предназначен для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно.Детей до 15 лет можно прививать по согласию родителей или других законных представителей (официальных опекунов). Согласие на вакцинацию от коронавируса во Владимирской области дали родители 5200 детей. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на прививку самостоятельно.В настоящее время вакцина «Спутник М» распределяется между детскими больницами и поликлиниками области. Региональная система здравоохранения готова к проведению массовой иммунизации от коронавируса детей, закуплены фармацевтические холодильники для хранения препаратов. Вакцинация предусмотрена на базе медицинских организаций.Новый штамм COVID-19 «Омикрон» может представлять повышенную опасность для детей. Ситуацию осложняет тот факт, что дети не были привиты от коронавируса. Для минимизации рисков иммунизация детей и подростков начнётся в ближайшее время.Вакцинация «Спутником М» будет проходить в два этапа, и только после тщательного осмотра врача. Повторную прививку ребёнок должен пройти через 21 день. Достаточное количество антител сформируется на 42-й день от начала иммунизации.Как заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат «Спутник М» представляет собой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которого снижена в 5 раз. В составе вакцины – обезвреженные частницы вирусов, которые не могут вызвать заболевание коронавирусом. Препарат «Спутник М» подтвердил свою высокую эффективность и безопасность, сообщают в пресс-службе областной администрации.