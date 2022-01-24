Обильных осадков не предвидится, хотя синоптики обещают местами небольшие снегопады.

Во Владимире и по области с 24 января и до конца недели температура воздуха будет колебаться от -7 градусов днём до -13 градусов - ночью. Обильных осадков не предвидится, хотя синоптики обещают местами небольшие снегопады.Порывы южного ветра на протяжении наступившей семидневки не будут превышать 10 метров в секунду. Большую часть времени скорость ветра прогнозируется на уровне 3-5 метров в секунду.Атмосферное давление спадёт до 740 миллиметров ртутного столба. Заметного ухудшения погодных условий не предвидится.