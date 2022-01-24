Накануне, в воскресенье, 23 января, во Владимирской области произошло несколько пожаров. Так, в...

Накануне, в воскресенье, 23 января, во Владимирской области произошло несколько пожаров.Так, в 17-16 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Судогодский район, село Мошок, ул. Мишулина.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение дома. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 110 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома № 44 на площади 80 квадратных метров, пострадала внешняя отделка и чердачное помещение соседнего дома №46. Погибших и пострадавших нет.На тушение пожара привлекались 6 единиц техники 14 человек личного состава.А в 18-50 частный дом загорелся в Гусь-Хрустальном районе. В поселке Уршельский на улице Фрунзе приехавшие пожарные увидели задымление внутри дома номер 52. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 24 квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Причины происшествий устанавливаются.