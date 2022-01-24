Кольчугинская межрайонная прокуратура провела мониторинг сайтов, предлагающих приобрести...

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела мониторинг сайтов, предлагающих приобрести медицинские справки об отсутствии заболевания «COVID-19» без прохождения медицинских тестов, за денежное вознаграждение.По его результатам межрайонным прокурором в суд направлено 5 исковых заявлений о признании информации, размещенной вести «Интернет», запрещенной на территории Российской Федерации, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru