Кольчугинская межрайонная прокуратура провела мониторинг сайтов, предлагающих приобрести...
Кольчугинская межрайонная прокуратура провела мониторинг сайтов, предлагающих приобрести медицинские справки об отсутствии заболевания «COVID-19» без прохождения медицинских тестов, за денежное вознаграждение.
По его результатам межрайонным прокурором в суд направлено 5 исковых заявлений о признании информации, размещенной вести «Интернет», запрещенной на территории Российской Федерации, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
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