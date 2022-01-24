Во Владимирской области пресекли деятельность группы иностранных граждан, которые в одной из...

Во Владимирской области пресекли деятельность группы иностранных граждан, которые в одной из исправительных колоний вербовали заключённых в ряды запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УФСИН России по Владимирской области на территории одного из исправительных учреждений региона вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной террористической ячейки сторонников МТО «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), образованной выходцами из Центрально-азиатских республик.В отношении четверых граждан государств Центральной Азии, отбывающих наказания за преступления в одной из исправительных колоний на территории Владимирской области, возбуждено уголовное дело за вербовку в ряды запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Вербовщикам грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока.Образовали ячейку четверо выходцев из Центрально-азиатских республик, которые проводили вербовку из осужденных на территории исправительной колонии. Сами иностранцы также отбывали в колонии сроки за различные преступления.Вербовка производилась для подготовки к выезду в зоны боевых действий на территории иностранных государств после освобождения из мест лишения свободы. В настоящее время фигуранты находятся в СИЗО для проведения дальнейших следственных действий, а также выявления их причастности к иным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.