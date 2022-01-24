Дознаватель МЧС разбирается в причинах трагедии.

Во Владимирской области на пожаре в частном доме погиб пенсионер. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.В 11-43 23 января в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме в деревне Парахино Гусь-Хрустального района.Из-за позднего звонка на момент прибытия спасателей огнём была охвачена уже большая часть строения. Пожарные потушили пламя на площади 48 квадратных метров. На пепелище найден труп мужчины 1954 года рождения.На место выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава.Дознаватель ведомства разбирается в причинах трагедии.