С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 86 299 владимирцев.

Во Владимирской области на 24 января выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 85 человек. Ещё 54 жителя подхватили опасный вирус в , 54 сл. в Ковровском, 72 - в Кольчугинском, 19 - в Александровском, 24 - в Юрьев-Польском, 28 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Вязниковском, 7 - в Камешковском, 5 - в Муромском районах. По 2 инфицированных прибавилось в Меленковском, Селивановском и Судогодском районах, а также 1 -в Гороховецком.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 86 299 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 473 случая во Владимире, 9608 ​- в округе Муром, 9501 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.