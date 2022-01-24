То взлёт, то падение. Кривая заболеваемости коронавирусом в начале субботы сделала резкий рывок вверх. Больных прибавилось сразу на 41 человек. В воскресенье кривая продолжала идти вверх.

То взлёт, то падение. Кривая заболеваемости коронавирусом в начале субботы сделала резкий рывок вверх. Больных прибавилось сразу на 41 человек. В воскресенье кривая продолжала идти вверх. Зато к утру понедельник – откат. На 21 заражённого меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 86 299. В лидерах по приросту по-прежнему