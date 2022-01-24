Во Владимирской области готовы прививать от коронавируса несовершеннолетних. В регион поступила первая партия “Спутник М”. Как сообщают в обладминистрации, в минувшие выходные к нам

Во Владимирской области готовы прививать от коронавируса несовершеннолетних. В регион поступила первая партия “Спутник М”. Как сообщают в обладминистрации, в минувшие выходные к нам завезли 720 доз вакцины для детей. Прививать будут только подростков от 12 до 17 лет включительно. Детей до 15 лет можно прививать по согласию родителей или других законных представителей (официальных опекунов).