Совет Государственной Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые решат проблему нападения бродячих животных на людей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Совет Государственной Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые решат проблему нападения бродячих животных на людей. Об этом в своем сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."В течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства", – рассказал председатель ГД.Володин пояснил, что речь идет о повышении ответственности местных чиновников за ситуацию с бродячими собаками и дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на помощь животным и создание приютов.Вопросом займется рабочая группа во главе с первым зампредом думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.Спикер предложил подписчикам своего телеграм-канала направлять предложения. Парламентарии изучат и учтут инициативы граждан.Накануне Володин трагедию в Забайкалье, где стая собак насмерть загрызла семилетнего ребенка. Он призвал решать проблему цивилизованно, а не уничтожать животных.