За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы трое несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Полицейскими оформлено 599 происшествий с материальным ущербом.Суздальский район:По предварительной информации, 17 января 2022 г. около 14:15 на 5 км автодороги «Восточное соединение с а/д М-7 «Волга» в составе Р-132» (населенный пункт п.Боголюбово), водитель автомобиля «ВАЗ», 1992 г.р., допустил столкновение с автомобилем «ЛУИДОР» под управлением водителя 1962 г.р., который двигался попутно в прямом направлении. В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 18 января 2022 г. около 07:05 на 17 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас», водитель автомобиля «Лада», 1984 г.р., не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги,7предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Вольво» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 19 января 2022 г. около 20:00 в г. Муроме на ул. Ленина у д.131«А», водитель автомобиля «Форд», 1977 г.р., не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги на находящийся слева тротуар, где допустил наезд на опору рекламного щита и пешехода, 1957 г.р. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 22 января 2022 г. около 07:00 на 5 км автодороги «Муром – М7 «Волга», водитель автомобиля «Шевроле», 1960 г.р., не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 20 января 2022 г. около 07:35 в г. Коврове на ул. Кирова у д. 58, водитель автомобиля «Мазда», 1990 г.р., совершил наезд на пешехода 1974 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждение.Селивановский район:По предварительной информации, 21 января 2022 г. около 12:00 на 83 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас», водитель автомобиля «Митсубиси», 1991 г.р., допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Хендэ» под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» госпитализирован в медицинское учреждение.г. Владимир:По предварительной информации, 23 января 2022 г. около 12:50 в г. Владимире на ул. Мира у д.46, водитель автомобиля «Киа», 1985 г.р., допустил наезд на пешехода, 1934 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована в медицинское учреждение.