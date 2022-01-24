За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы трое несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Полицейскими оформлено 599 происшествий с материальным ущербом.Так, в Селивановском районе 21 января около 12:00 на 83 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас», водитель автомобиля «Митсубиси», 1991 года рождения, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Хендэ» под управлением 35-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» госпитализирован.Во Владимире 23 января около 12:50 на улице Мира у дома 46 водитель автомобиля «Киа» наехал на 88-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая доставлена в больницу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.