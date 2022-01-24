Уборка завалов ведётся в круглосуточном режиме.

В минувшие выходные к уборке снега во Владимире ежедневно привлекалось не менее 40 единиц техники и 40 рабочих «Центра управления городскими дорогами».За субботу и воскресенье из областной столицы вывезли более 17 000 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 850 рейсов. Коммунальщики занимались расчисткой дорог и тротуаров, а также их обработкой пескосоляной смесью.«Дворники убирали остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам на Большой Московской, Большой Нижегородской, Песочной, Княгининской, Девической, Ильича, 1-й Никольской, 2-й Никольской, Спасской, Никитской, Карла Маркса, Урицкого, Георгиевской, Герцена, Чехова, Осьмова, Столетовых, Воровского, Комсомольской, Диктора Левитана, Вокзальной, Летнеперевозинской, Ерофеевском и Вокзальном спусках, переулках Спортивном, Почтовом, Сушкова, в микрорайонах Лунево и Ширманиха», - уточнили в пресс-службе мэрии.В ночь с 23 на 24 января к работам привлекли 42 единицы техники предприятия. Они курсировали по улицам Гагарина, Воровского, Пугачева, Разина, Вокзальной, Безыменского, а также на Суздальском проспекте.Утром 24 января на борьбу со стихией мобилизовали 59 единиц техники и 58 человек. Снег убирают на улицах Большая Московская, Большая Нижегородская, Горького, Усти-на-Лабе, Мира, Красноармейской, Яблочкова, Кольцевой, Менделеева, Луначарского, Нижняя Дуброва, Безыменского, проспекте Строителей, Владимирском спуске, в микрорайонах Полянка и Веризино.