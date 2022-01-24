По Золотому кольцу – ради донорства костного мозга. Необычный забег завершил во Владимире Артём Алискеров. Недавно он победил страшную болезнь – рак крови. Теперь бросает себе

По Золотому кольцу – ради донорства костного мозга. Необычный забег завершил во Владимире Артём Алискеров. Недавно он победил страшную болезнь – рак крови. Теперь бросает себе спортивные вызовы и напоминает: донорство помогает спасать жизни. Артём Алискеров Друзья, пока я бегу по Золотому кольцу, сейчас я пробегаю по Суздалю, ты можешь стать донором костного мозга. Всего