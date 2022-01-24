Рассмотрение дела назначено на 27 января.

Житель Суздаля требует исключить из реестра памятников архитектуры сгоревший «Дом лудильщика Фирсова». Иск к Минкульту подан в Суздальском районном суде.В результате произошедшего в 2007 году пожара объект культурного наследия сгорел дотла. В 2015 году составлено заключение государственной историко-культурной экспертизы об утрате ОКН. В Министерство были направлены необходимые для рассмотрения документы. Осенью прошлого года чиновники ответили, что требуется предоставить дополнительную документацию. В повторном рассмотрении обращения отказано, ибо истёк трёхлетний срок оформления акта госэкспертизы.Собственник не согласился и просит признать бездействие Минкульта незаконным. Рассмотрение дела назначено на 27 января.