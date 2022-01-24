Эксперты Народного фронта во Владимирской области помогли жителям деревни Борзино Гусь-Хрустального...

Эксперты Народного фронта во Владимирской области помогли жителям деревни Борзино Гусь-Хрустального района, где проживает около 30 человек, с очисткой единственной дороги до населенного пункта. Из-за массивных сугробов к людям не смогла проехать даже автолавка.Деревня Борзино находится всего лишь в 18 километрах от районного центра – города Гусь-Хрустальный, но постоянно проживают в населенном пункте всего около 30 человек, преимущественно пожилые люди. Все они стали заложниками непогоды. В деревню не могла проехать ни скорая помощь, ни машина с провизией.«Звонили в нашу администрацию, писали письма. Но результата абсолютно никакого. Прошлую зиму хотя бы что-то чистили, а сейчас такое ощущение, что про нас просто забыли», - рассказывают местные жители.На просьбы людей откликнулся эксперт Народного фронта Константин Ефремов.Он уже не первый раз помогает жителям данного населенного пункта. Однако и его обращения в администрацию не возымели действия. Пришлось проехать по населенным пунктам и найти тракториста, который согласился помочь старикам.Народный фронт направил обращение в администрацию Гусь-Хрустального района, чтобы ситуация в деревне Борзино не повторилась. В противном случае общественники обещают прибегнуть к помощи прокуратуры, рассказали в пресс-службе ОНФ.