Карты Таро предсказали бизнес-леди из Владимирской области выигрыш в новогоднем розыгрыше «Русского...

Карты Таро предсказали бизнес-леди из Владимирской области выигрыш в новогоднем розыгрыше «Русского лото»Анна Полякова начала участвовать в лотереях шесть лет назад по примеру свекра. Женщина предпочитает покупать билеты в киосках «Столото» и сверять их с выигрышными числами в архиве тиража на сайте. Так в спокойной обстановке за чашкой кофе жительница Владимирской области узнала о выигрыше в размере 750 тыс. руб. Ей повезло в новогоднем, 1421-м тираже «Русского лото».— В прошлом году я редко приобретала билеты этой лотереи. А в честь праздника все члены семьи купили по несколько штук в разных местах и даже городах в ожидании новогоднего чуда, — рассказала победительница.За неделю до тиража Анна раскладывала карты Таро. Они предсказывали денежную прибыль и кубок победителя. Участница сразу поняла, что это про выигрыш в лотерею.Результаты розыгрыша победительница смотрела вечером 1 января на сайте «Столото» и зачеркивала числа в билете.— Когда отметила число 69, увидела на экране сумму выигрыша в архиве тиража, начала внимательно вглядываться в игровые поля. По мне пробежала тысяча мурашек. Казалось, что я где-то напутала и не то зачеркнула. Хотелось закричать, но я дождалась семейного ужина и тогда сообщила родным о победе. В их глазах я увидела, как взорвалась эмоциональная бомба! — с улыбкой вспоминает женщина.Участница потратит выигранные деньги на семейные нужды и сделает близким приятные подарки.У семьи бизнес по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Анна занимается административными и бухгалтерскими вопросами. В свободное время занимается шитьем и вышиванием, рисует картины по номерам. Увлекается гаданием на картах Таро.