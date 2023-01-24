Во Владимирской области, под Муромом, произошло смертельное ДТП 23 января в 16-50 на трассе Муром...

Во Владимирской области, под Муромом, произошло смертельное ДТП23 января в 16-50 на трассе Муром - Нижний Новгород произошла страшная авария: лобовое столкновение двух легковых автомобилей.Между селами Чаадаево и Борисоглеб столкнулись "Лада" "Службы здоровья" и "Шевроле".На место ЧП прибыли подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 16 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 1 единица техники, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.По неофициальным источникам, 2 человека в результате ДТП скончались. Это 33-летний водитель и 41-летняя пассажирка «Лады». Еще одна пассажирка отечественного автомобиля и 55-летний водитель Chevrolet отправлены в больницу.Фото: 33.mchs.gov.ru