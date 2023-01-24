Что говорят британские подданые о Принце Гарри?
Что говорят британские подданые о Принце Гарри?
В сентябре 2022
года пост главы Великобритании занял наследник британской монархии и сын
королевы Елизаветы II —
Карл III. Несмотря на
то, что часть обязанностей король уже взял на себя, официальная коронация пройдет
только в мае 2023 года. По сообщением журналистов, там может присутствовать и
мятежный наследник Принц Гарри.
Напомним, что
Принц Гарри выпустил скандальную автобиографию, где в подробностях высказал
все, что думает о своей семье. Британцы были уверены, отношения внутри семьи не
наладить. Но шанс увидеть Гарри на коронации обнадеживает людей.
Вот только один
момент все-таки не войдет в историю. По традиции, герцоги должны преклонить
колено перед новым монархом. Карл III отказался от этой традиции. Единственный, кто повторить многовековую традицию
— это Принц Уильям.
"Чарльз
откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения
монарху", — сообщает королевский редактор.
уточняет,
что на церемонии может появиться и другой скандально известный персонаж — принц
Эндрю, младший сын Елизаветы. Ранее мужчина попадал в публичную разборку за
действия сексуального характера.