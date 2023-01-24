Что говорят британские подданые о Принце Гарри?

Что говорят британские подданые о Принце Гарри?В сентябре 2022года пост главы Великобритании занял наследник британской монархии и сынкоролевы Елизаветы II —Карл III. Несмотря нато, что часть обязанностей король уже взял на себя, официальная коронация пройдеттолько в мае 2023 года. По сообщением журналистов, там может присутствовать имятежный наследник Принц Гарри.Напомним, чтоПринц Гарри выпустил скандальную автобиографию, где в подробностях высказалвсе, что думает о своей семье. Британцы были уверены, отношения внутри семьи неналадить. Но шанс увидеть Гарри на коронации обнадеживает людей.Вот только одинмомент все-таки не войдет в историю. По традиции, герцоги должны преклонитьколено перед новым монархом. Карл III отказался от этой традиции. Единственный, кто повторить многовековую традицию— это Принц Уильям."Чарльзоткажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважениямонарху", — сообщает королевский редактор.уточняет,что на церемонии может появиться и другой скандально известный персонаж — принцЭндрю, младший сын Елизаветы. Ранее мужчина попадал в публичную разборку задействия сексуального характера.