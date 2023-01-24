Депутат госдумы Алексей Говырин намерен помочь школе биатлона во Владимире. После эмоционального высказывания известного спортивного ведущего Дмитрия Губерниева о том, что владимирские

Депутат госдумы Алексей Говырин намерен помочь школе биатлона во Владимире. После эмоционального высказывания известного спортивного ведущего Дмитрия Губерниева о том, что владимирские биатлонисты-юниоры уже второй год тренируются без оружия и с этим надо что-то делать, мэрия вопрос решила. Для хранения оружия помещение нашли и с документами вопрос уладили. Но кроме этого у детско-юношеской спортивной школы