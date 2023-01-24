Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Во Владимирской области в лобовой автокатастрофе погибли два человека. Авария произошла под Муромом.В 16-50 23 января на дороге «Муром - Нижний Новгород», между сёлами Чаадаево и Борисоглеб, столкнулись «Лада» и «Шевроле». На место выезжали спасатели, которые деблокировали пострадавших. В результате аварии погибли 33-летний водитель и 41-летняя пассажирка отечественного авто. Еще двое человек пострадали: водитель иномарки и пассажирка «Лады». Они госпитализированы в больницу.В ликвидации последствий аварии принимали участие 16 человек и 5 единиц техники экстренных служб.ГИБДД разбирается в обстоятельствах происшествия.