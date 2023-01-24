Анастасия Волочкова угодила в страстные объятия.

Анастасия Волочкова угодила в страстные объятия.Не так давно Никита Джигурда вместе с блогером и начинающим артистом Иламином (ILAMIN) песню "Делай красиво за нашу Россию". Молодой человек признался, что идея создать такой трек принадлежит ему. "Хотелось, чтобы это был молодежный патриотический трек за нашу страну", – говорил блогер в беседе с "Дни.ру". Недавно Джигурда и Иламин начали съемки клипа на эту песню. Для этого они пригласили балерину Анастасию Волочкову.Танцовщица согласилась принять участие в создании музыкального видео. На съемках Анастасия познакомилась с так называемой любовницей Джигурды – молодой блогершей Ирэн Волынской. Эпатажный артист, стоит отметить, не стесняется прилюдно целовать грудастую блондинку в губы и признаваться ей в любви. Ревновать, конечно, должна жена Никиты Марина Анисина, но это чувство продемонстрировала Волочкова.Во время съемок клипа балерина, увидев, как Волынская вешается на шею Джигурды, завопила: "Это мой Никита!". Судя по кадрам, Анастасия сказала это в шутку, но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды. Как видно на многочисленных кадрах, имеющихся в открытом доступе, Волочкова не раз, образно говоря, обсасывала артиста на мероприятиях. Джигурда, как он сам говорил, для этого дела даже получил добро у жены. Интересно, а на лобызания с молодой грудастой блондинкой он тоже получил разрешение?Одно можно сказать точно: Никита Джигурда получил на это добро у Анастасии Волочковой, ведь та, судя по бэкстейджу, подружилась с Волынской.Что же получилось снять у довольно необычной компании, скоро народ увидит. А пока запасаемся терпением.Напомним, 20 января Анастасия Волочкова отметила день рождения. Балерине исполнилось 47 лет. Звезда устроила, по традиции, пышную вечеринку, на которую пригласила друзей. Подробнее об этом "Дни.ру" ранее.