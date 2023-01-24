Приметы и традиции православного праздника.

Приметы и традиции православного праздника.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА24 января православные христиане вспоминаю святого Феодосия Великого (не путать с римским императором). Он известен как ученик преподобного Лонгина и как основатель общежительного монашества в Палестине. Впоследствии лавра стала пристанищем для всех скитальцев, объединив в себе функции духовной школы и больницы.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 23 ЯНВАРЯ 2023 ГОДАВ православный праздник ссоры, сплетни и ругань были под запретом. Наши предки верили, что в день Феодосия Великого нельзя было мерзнуть, потому что морозы приносила нечистая сила. На Руси считали, что нечисть мстит людям, за что ее выгнали из дома, поэтому простудившихся будет сложно вылечить. Кроме того, запрещалось менять облик и даже стричь волосы.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ24 января было принято собираться большой компанией, разжигать печи и проводить пышные застолья. Пока мужчины рассказывали присутствующим интересные истории, женщины занимались шитьем и рукоделием. На Федосеев день по традиции на стол подавали чай и варенье из ягод, собранных в лесу, мед тоже был в почете. Считалось, что угощения защитят гостей от недугов. Существовала в православный праздник важная примета: если на улице было тепло, значит надо ждать скорой весны.