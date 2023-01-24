Страшные болезни легко предотвратить.

Страшные болезни легко предотвратить.Врач-сомнолог София Черкасова рассказала о том, насколько негативно на здоровье отображается привычный для всех нас недосып. По ее словам, проблемы со своевременным отходом ко сну могут быть вызваны даже недавними скачками погоды.Перечислила врач немедленные последствия недосыпа: головная боль, раздраженность и подавленность, снижение когнитивных способностей. Не забыла она и про отложенные, возникающие тогда, когда месяц за месяцем и год за годом организм не получает нужного ему количества сна. Снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний – лишь первые "ласточки", вслед за которыми появляются уже настоящие проблемы."Риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, деменции", – были названы Софией Черкасовой опасные последствия недосыпа.По словам врача-сомнолога, решить проблему, хоть и частично, можно при помощи дневного сна, телеканал 360. Есть, однако, некоторые особенности: человеку, который высыпается ночью, будет достаточно буквально 20 минут для "подзарядки", а тем, кто половину ночи не смог сомкнуть глаз – не менее часа.Напоследок доктор Черкасова дала совет: не ложиться подремать после 15:00, ведь такая встреча с Морфеем лишь собьет вечерний отход ко сну, вызвав бессонницу.