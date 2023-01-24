В положении Анны Семенович помогут только решительные меры.

В положении Анны Семенович помогут только решительные меры.Погоня закрасотой — это тяжелое соревнование женщин с возрастом, обстоятельствами и, порой,собственным здоровьем. К сожалению, далеко не все бьюти-процедуры успешны, анекоторые даже вредны. Вот и Анна Семенович в очередной раз убедилась вопасности желания быть всегда красивой.Певица иэкс-солистка "Блестящих" поделилась в социальных сетях своими обстоятельствами.Перед важным выступлением Анна Семенович нарастила ресницы, однако, неподумала, что у нее может быть реакция на клей. В результате раздутая от отековженщина пожаловалась на серьезный недуг — аллергию."Видите, чтослучилось? Даже глаза не могу открыть", — пожаловалась поклонникам Анна.К счастью, Семеновичсразу уже решила снять ресницы, убрать клей и выпить препараты. Ей сразу сталолегче, и она смогла выйти на сцену через несколько часов. Также у Анны было запланировалавыступление на свадьбе, поэтому певица не могла подвести поклонников.Ранее Аннаделилась и другими продуктами, вызывающих у нее неприятные симптомы. В списоквошли ваниль, белок и даже желток. Кроме этого, уточняется, что для здоровьяАнны Семенович лучше отказаться от овсянки и пшеницы.