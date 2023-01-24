В положении Анны Семенович помогут только решительные меры.
В положении Анны Семенович помогут только решительные меры.
Погоня за
красотой — это тяжелое соревнование женщин с возрастом, обстоятельствами и, порой,
собственным здоровьем. К сожалению, далеко не все бьюти-процедуры успешны, а
некоторые даже вредны. Вот и Анна Семенович в очередной раз убедилась в
опасности желания быть всегда красивой.
Певица и
экс-солистка "Блестящих" поделилась в социальных сетях своими обстоятельствами.
Перед важным выступлением Анна Семенович нарастила ресницы, однако, не
подумала, что у нее может быть реакция на клей. В результате раздутая от отеков
женщина пожаловалась на серьезный недуг — аллергию.
"Видите, что
случилось? Даже глаза не могу открыть", — пожаловалась поклонникам Анна.
К счастью, Семенович
сразу уже решила снять ресницы, убрать клей и выпить препараты. Ей сразу стало
легче, и она смогла выйти на сцену через несколько часов. Также у Анны было запланировала
выступление на свадьбе, поэтому певица не могла подвести поклонников.
Ранее Анна
делилась и другими продуктами, вызывающих у нее неприятные симптомы. В список
вошли ваниль, белок и даже желток. Кроме этого, уточняется, что для здоровья
Анны Семенович лучше отказаться от овсянки и пшеницы.