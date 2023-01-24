Комета спровоцирует изменения на Земле.

Комета спровоцирует изменения на Земле.Астролог Искра Бозон рассказала о трансформациях, которые ждут человечество в ближайшее время. Все дело в том, что к нашей планете летит на всех парах комета, которая уже совсем скоро максимально сблизится с ней, сообщает .Комета пролетит мимо Земли уже 1 февраля. Как раз в этот день ее можно будет увидеть при помощи телескопов. Прохождение кометы рядом с Землей в такой период обязательно повлечет за собой ряд перемен в человеческой жизни."Комета проходит в период сильного новолуния и глобальных перемен энергий на Земле, она становится символом глубоких, внутренних трансформаций энергий на Земле", – рассказала эксперт.Чтобы избежать печальных последствий и негативных перемен в жизни, людям в этот период надо иметь общие цели, направленные на одни и те же планы в будущем. Все, что уже потеряло актуальность, следует забыть и оставить в прошлом. В таком случае каждый человек в этот период получит по заслугам, в том числе будет вознагражден. Дело в том, что комета усиливает энергию на Земле.Астролог предупредила, что бояться этого дня не стоит. Лучше четко обозначить для себя поставленные цели и идти прямо к ним, а астрология лишь усилит то, что заложено в человеческих планах и желаниях.