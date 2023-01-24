Жительница Сахалина обратилась в полицию после того, как забрала своего годовалого сына из детского сада и обнаружила на его теле гематомы. При этом воспитательница в детском саду обвинила ..

Жительница Сахалина обратилась в полицию после того, как забрала своего годовалого сына из детского сада и обнаружила на его теле гематомы. При этом воспитательница в детском саду обвинила мать в травмах ребенка.По данному факту проводится проверка. Адвокат Ирина Зуй объяснила, как должно проходить расследование по подобному делу.«В очень многих детских садах стоят видеокамеры, поэтому при расследовании по факту заявления гражданки полицейские будут проверять наличие видеозаписи. Потом будут опрашивать свидетелей, других воспитателей и родителей других детей, возможно психолога из детского сада», — цитирует эксперта .