Денег куры не клюют?

Денег куры не клюют?Сотни тысяч бездомных собак, погрязшие в долгах приюты, горы измученных трупов животных — чудовищные реалии России, которые высокопоставленные лица, кажется, стараются не видеть в упор. Пока зоозащитники тщетно добиваются принятия новых законов в пользу братьев наших меньших, богатые влиятельные люди поощряют бизнес .Корм для собак высокого класса хотят производить в России более чем за 50 млн рублей. Такие деньги готов выложить на реализацию проекта инвестор. Об этом сообщает сайт с отсылкой на слова гендиректора Корпорации развития Московской области.Как же так получается, что на зообизнес в стране выделяют заоблачные суммы, пока огромное число собак гибнет на улице от голода и холода? Вопрос остается открытым и требует срочного решения, ведь со временем проблема усугубляется.Страдают не только животные, но и люди. Например, недавно в Астрахани произошло жуткое происшествие — и едва не нанесла ей увечья. Подобные ситуации не редкость. Этот город один из самых кризисных по числу безнадзорных животных, но власти не торопятся решать критическую ситуацию.