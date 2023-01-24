Квадрат подорожал на 12%.

"Квадрат" подорожал на 12%.К началу января на первичном рынке Новой Москвы продажи осуществлялись в 41 жилом комплексе. За год предложение увеличилось почти на 58%. Основу предложения составляют квартиры, на апартаменты приходится лишь 4%."Квадрат" за год подорожал на 12%, до 234 тыс. рублей.Если рассматривать проекты класса "комфорт" по типу квартир, то средняя стоимость студий в январе зафиксирована на уровне 7,2 млн рублей, "однушек" – 9,8 млн, "двушек" – 13,2 млн, "трешек" – 16,3 млн рублей.Самые доступные варианты представлены в апарт-комплексе "Воскресенский парк" от застройщика "Евро-старт" в поселке Воскресенское. Стоимость апартаментов-студий площадью 23 кв. м стартует от 3,4 млн рублей.Самые дешевые квартиры можно приобрести в ЖК "" от компании "Апрелевка С2". Стоимость "однушек" площадью 35 кв. м начинается от 4,97 млн рублей.Всего по итогам 2022 года в новостройках в ТиНАО было реализовано 19 тыс. лотов. За год продажи сократились почти на четверть. Лучше всего жилье продавалось в марте и декабре, хуже всего – в мае.