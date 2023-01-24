Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных...

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве), сообщает РИА "Новости".Среди этих 22 попавших под санкции - митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.На пять лет Украина ввела для его запрет на въезд в страну, сделки с ценными бумагами и покупку земли. Кроме того, санкции предусматривают отмену его официальных визитов, а также лишение всех государственных наград Украины (если такие есть).Фото ГТРК "Владимир"