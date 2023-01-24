Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны.
Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны.
Новогодние
праздники для звезд российской эстрады продолжаются! Отработав корпоративы,
Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы.
Белоснежные пляжи, лазурная вода — по-настоящему романтичное место для пар. Неудивительно,
что супруги решили не брать с собой детей — 7-летнего Арсения и 2-х летнего Ваню.
В одной из
публикаций в социальных сетях, прогуливающаяся по берегу Подольская заговорила
о детях. Тут-то и вскрылся грязный обман уехавшей из страны пары. Оказывается,
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сказали детям, что едут в санаторий. Ни
о каком роскошном пляже речи не шло.
"Тёме
наплели, что мы лечиться поехали в санаторий. С три короба наврали. Но он,
похоже, нам не верит. И очень ждет", — поделилась 40-летняя певица.
Поклонники, как,
впрочем, и всегда, разделились на два лагеря. Одни сильно осудили Преснякова и
Подольскую за такое поведение. Они посчитали, что уезжать без детей, а тем
более врать, это настоящее семейное предательство. Другие же, в основном
родители двух и более детей, наоборот, поддержали пару. Поклонники посчитали,
что Наталье Подольской и Владимиру Преснякову нужно помнить не только о семье,
но и о своих отношениях.