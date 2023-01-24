Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны.

Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны.Новогодниепраздники для звезд российской эстрады продолжаются! Отработав корпоративы,Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы.Белоснежные пляжи, лазурная вода — по-настоящему романтичное место для пар. Неудивительно,что супруги решили не брать с собой детей — 7-летнего Арсения и 2-х летнего Ваню.В одной изпубликаций в социальных сетях, прогуливающаяся по берегу Подольская заговорилао детях. Тут-то и вскрылся грязный обман уехавшей из страны пары. Оказывается,Наталья Подольская и Владимир Пресняков сказали детям, что едут в санаторий. Нио каком роскошном пляже речи не шло."Тёменаплели, что мы лечиться поехали в санаторий. С три короба наврали. Но он,похоже, нам не верит. И очень ждет", — поделилась 40-летняя певица.Поклонники, как,впрочем, и всегда, разделились на два лагеря. Одни сильно осудили Преснякова иПодольскую за такое поведение. Они посчитали, что уезжать без детей, а темболее врать, это настоящее семейное предательство. Другие же, в основномродители двух и более детей, наоборот, поддержали пару. Поклонники посчитали,что Наталье Подольской и Владимиру Преснякову нужно помнить не только о семье,но и о своих отношениях.